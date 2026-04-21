Ausstellung in Plochingen Ein Trialog künstlerischer Welten an zwei verschiedenen Orten
Unter dem Titel „DIE DREI. 3 artisten“ stellen Wolfgang Thiel, Peter Degendorfer und Hans Mendler in der Plochinger Galerie und im Kulturpark Dettinger aus.
Unter dem Titel „DIE DREI. 3 artisten“ stellen Wolfgang Thiel, Peter Degendorfer und Hans Mendler in der Plochinger Galerie und im Kulturpark Dettinger aus.
Vom 8. Mai bis zum 12. Juli zeigen „die drei Artisten“ – Wolfgang Thiel, Peter Degendorfer und Hans Mendler – in der Galerie der Stadt Plochingen sowie im Schauraum des Kulturparks Dettinger unter dem Titel „DIE DREI. 3 artisten“ eine Auswahl ihrer Werke. Drei Handschriften, drei Sichtweisen und drei künstlerische Welten werden dabei vereint, sodass im Dialog zwischen Malerei und Skulptur ein facettenreiches Gesamtbild voller Spannung und Inspiration entsteht.