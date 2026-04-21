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  6. Ein Trialog künstlerischer Welten an zwei verschiedenen Orten

Ausstellung in Plochingen Ein Trialog künstlerischer Welten an zwei verschiedenen Orten

Ausstellung in Plochingen: Ein Trialog künstlerischer Welten an zwei verschiedenen Orten
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Thiel, Degendorfer, Mendler: In Plochingen stellen „drei Artisten“ ihre Werke (von links) an zwei Orten aus. Foto: Veranstalter

Unter dem Titel „DIE DREI. 3 artisten“ stellen Wolfgang Thiel, Peter Degendorfer und Hans Mendler in der Plochinger Galerie und im Kulturpark Dettinger aus.

Region: Andreas Pflüger (eas)

Vom 8. Mai bis zum 12. Juli zeigen „die drei Artisten“ – Wolfgang Thiel, Peter Degendorfer und Hans Mendler – in der Galerie der Stadt Plochingen sowie im Schauraum des Kulturparks Dettinger unter dem Titel „DIE DREI. 3 artisten“ eine Auswahl ihrer Werke. Drei Handschriften, drei Sichtweisen und drei künstlerische Welten werden dabei vereint, sodass im Dialog zwischen Malerei und Skulptur ein facettenreiches Gesamtbild voller Spannung und Inspiration entsteht.

 

Die Vernissage der Ausstellung findet am Donnerstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr im Schauraum und im Anschluss in der Plochinger Galerie statt. Zu Teil eins begrüßt Bürgermeister Frank Buß die Besucherinnen und Besucher, ehe der Kunstgeschichtler Günter Baumann in die Schau einführt. Im Anschluss geht es in einem gemeinsamen Spaziergang zum zweiten Teil der Vernissage in die städtische Galerie.

Mehrere Sonderöffnungstermine – und eine Führung

Zu sehen ist „DIE DREI. 3 artisten“ bis zum 12. Juli dann in der Galerie jeweils montags, mittwochs und samstags zwischen 10 und 13 Uhr, dienstags und donnerstags von bis 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr. Der Schauraum kann in der Regel nur nach Vereinbarung besichtigt werden (E-Mail: schauraum-plochingen@gmx.de).

Allerdings gibt es drei Sonderöffnungstermine: am Freitag, 15. Mai, im Rahmen einer langen Kunstnacht ab 18 Uhr sowie am Samstag, 16. Mai, und am Sonntag, 17. Mai, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Die Plochinger Galerie hat am Sonntag, 12. Juli, im Rahmen des Marquardtfests zwischen 11 und 16 Uhr ebenfalls einen Sonderöffnungstag. Darüber hinaus gibt es am Freitag, 3. Juli, von 16 Uhr an eine Galerieführung, für die eine Anmeldung erforderlich ist (Telefon: 0 71 53/70 05 250, E-Mail: tourismus@plochingen.de).

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