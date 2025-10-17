Im Museum im Hirsch in Remshalden-Buoch zeigt eine Ausstellung mehrere tausend Jahre alte Originale des kleinen dicken Dämons Bes aus Ägypten.
17.10.2025 - 06:00 Uhr
Kurze, krumme Beine, großer, dicker Bauch: Der ägyptische Schutzgott Bes entspricht nicht gerade den aktuellen Schönheitsnormen. Und er ist hierzulande nicht annähernd so bekannt wie seine göttlichen Kollegen Anubis, Horus oder der Sonnengott Ra. Für Friedrich Graf ist er trotzdem „der beste ägyptische Gott“ überhaupt. Denn Bes mag in der offiziellen Rangordnung der ägyptischen Götter zwar ein eher kleines Licht sein, aber er ist ein Alltagshelfer für die verschiedenen Lebenslagen, in die ein Mensch gerät.