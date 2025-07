Der Verein Kunst und Kultur in Kernen feiert sein 20-jähriges Bestehen mit etlichen Konzerten, Ausflügen und einer Ausstellung. Vernissage ist an diesem Donnerstag.

Welch origineller Titel für einen besonderen Anlass: Unter der Rubrik „Kuckmal: Kunst“ präsentieren ab Donnerstag, 17. Juli – Vernissage ist bereits am späten Nachmittag um 17 Uhr – bis zum 30. Oktober insgesamt 23 Mitglieder des Vereins Kunst und Kultur in Kernen (KuKuK) ihre Arbeiten im Rathaus Kernen in Rommelshausen. Sie zeigen dabei die bunte Vielfalt und Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens und ihrer kreativen Tätigkeiten.

In den Fluren des Rathauses werden überwiegend Gemälde in Acryl, Aquarelle, Fotografien und sonstige bildnerische Werke in vielen Stilrichtungen gezeigt. In den Schaufenstern des Bürgerhauses präsentiert der Verein plastische Arbeiten, Arbeiten in Papier, in Beton, Marmor und Keramik, sowie Arbeiten mit Holzkohle und Blattgold.

Lesen Sie auch

200 Veranstaltungen in 20 Jahren

Der Verein KuKuK wurde am 30. Mai 2005 gegründet. Inzwischen gehören stolze 120 Mitglieder dazu. Seit der Gründung konnte der KuKuK das kulturelle Leben in Kernen mit über 200 Veranstaltungen und Aktionen bereichern und versteht sich als eine vielfältige und bunte Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern und kulturinteressierten Menschen aus Kernen und Umgebung. Er bietet die Möglichkeit mitzumischen und durch das Einbringen von eigenen Ideen und Talenten, aber auch ganz praktischen Fähigkeiten zur Unterstützung der Kunst und Kultur in Kernen beizutragen.

Auch die Offene Bühne gehört zum KuKuk-Programm – hier im Jahr 2017. Foto: privat/Sonja Zelano

Der Verein KuKuK will vernetzen und Heimat und Wohlfühlort für lokale Künstlerinnen und Künstler sein. Er will Kreativität und das Interesse an Kunst, auch bei Kindern und Jugendlichen, wecken. Dem Verein ist es wichtig, Gemeinschaft und Austausch zu ermöglich und zu erleben und nicht zuletzt offen, bunt und vielfältig zu sein.

Die Ausstellung „Kuckmal: Kunst“ ist eines der Highlights, das der Verein in seinem Jubiläumsjahr in Kernen auf die Beine stellt. Folgende Künstlerinnen und Künstler präsentieren bei der Jubiläumsausstellung ihre Werke: Knut Bormann, Toni Deigner, Hildegard Heinze, Frauke Jessen-Narr, Petra Kärcher, Michael Knecht, Michael Kopp, Mirjam Kugler, Silvia Lotter, Margot Mitterhuber, Helga Mutschler-Tamm, Hans-Peter Östermann, Wolfgang Riethmüller, Rainer Schlegel, Elke Schmid, Klaus Schmückle, Michael Schüßler, Margot Schwarz, Max Woerner-Freytag, Verena Wolfert, Sonja Zelano und Eva Zirkelbach.

Daneben finden und fanden in diesem Jahr die Offene Bühne, eine Einzelausstellung, Klassik- und Jazzkonzerte, Kunstausflüge, ein Sommerfest, die Beteiligung am Bürgerfest und vieles mehr statt. Großprojekte wie der „Kuck Mal Kunstmarkt“ oder die „Gartenkultour“ ziehen auch Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Remstal und darüber hinaus an.

Jubiläumswein durch Weingärtner Jochen Beurer

Außer den öffentlichen Veranstaltungen bietet der KuKuK seinen Mitgliedern auch gemeinsame Ausflüge zu Ausstellungen, an Kunstorte, in Ateliers von lokalen Künstlern und Künstlerinnen und auch mehrtägige Ausfahrten an.

Eine weitere Besonderheit hat sich der Verein selbst zum Jubiläum gegönnt: Der Stettener Wengerter Jochen Beurer hat für den KuKuK einen eigenen Jubiläumswein kreiert, der am 14. September bei einer kulinarischen Weinprobe in der Glockenkelter vorgestellt wird. Das Etikett für den Wein ist im Rahmen eines internen Kunst-Wettbewerbs entstanden.

Ausstellung

Vernissage

Die Ausstellung „Kuckmal: Kunst“ wird an diesem Donnerstag, 17. Juli, um 17 Uhr im Rathaus Kernen im Ortsteil Rommelshausen eröffnet. Sie ist dort bis 30. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Selbstverständlich sind bei der Vernissage auch die 23 Künstlerinnen und Künstler anwesend.

Programm

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch spricht zu Beginn ein Grußwort. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Bahn Chain of Fools. Zur feierlichen Eröffnung servieren die Landfrauen leckere Snacks und Getränke.