In der Ausstellung „Kunst am Ei“ dreht sich alles rund um das Osterei und das Osterfest . Bei der Veranstaltung in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle am 8. und 9. März sind wieder neue Aussteller dabei.

Detailreich bemalt mit Hühnern, Fröschen, Häschen, mit Veilchen, Schlüssel- und Gänseblümchen, verziert mit bunten Mustern, die in die Schale gekratzt wurden, oder Eier, die beklebt oder mit Perlen versehen sind: Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie groß die Bandbreite ist, die die filigrane Kunst des Eierverzierens bietet. In der Ausstellung „Kunst am Ei“ dreht sich alles rund um das Osterei und das Osterfest in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle am Samstag, 8., und Sonntag, 9. März. Plakate in der Stadt kündigen das Event bereits an.

Aufwendige Kleinarbeit

Nicht nur Liebhaber von Ostereiermärkten haben sich die Traditionsveranstaltung sicher schon in den Kalender eingetragen: Zum 23. Mal organisiert Maria Wolf die Ausstellung „Kunst am Ei“. Die Schorndorferin weiß, was die Handwerkskunst der kleinen Welten in Oval ausmacht. Sie selber verziert in aufwendiger Kleinarbeit Eier, unter anderem mit filigranen Blumenmotiven. Rund 50 Aussteller präsentieren sich an den beiden Tagen. Zu den rund zwölf Eier-Künstlern gesellen sich verschiedene Kunsthandwerker, die mit ihren Schöpfungen auf das Osterfest einstimmen.

Lesen Sie auch

Bei einigen Ausstellern kann man hautnah erleben, wie die Eier zu filigranen Kunstwerken werden. Foto: Julian Rettig

Erstmals ist Perleneier dabei

Erstmals dabei ist eine Ausstellerin mit Perleneier, sagt Maria Wolf. Die Eier werden dabei mit ganz kleinen Mineralperlen verziert. „Es ist eine ganz diffizile Arbeit, die mit der Stecknadel gemacht wird“, sagt Maria Wolf. Sie hat sich die ovalen Kunstwerke natürlich vorher angeschaut. Sie legt Wert darauf, dass die Aussteller in das Konzept der Veranstaltung passen und die Besonderheit der Schau dadurch erhalten bleibe. „Keine Handelsware“, lautet der Anspruch an die Aussteller. Unikate und Selbstgemachtes sollen ganz bewusst eine Plattform bei der Schau „Kunst am Ei“ erhalten. Das Konzept hat sich offenbar bewährt. Manche Aussteller sind schon viele Jahre dabei, sagt Maria Wolf. Die weiteste Anfahrt hat in diesem Jahr ein Aussteller aus Gaggenau bei Baden-Baden. Aus ganz Baden-Württemberg reisen die Eierkünstler und Kunsthandwerker an.

Die ganze Familie packt mit an

Maria Wolf erzählt, dass sie die Ausstellung „Kunst am Ei“ nur stemmen könne, weil die ganze Familie mit anpackt. Einiges stecke dahinter, bis so etwas auf die Beine gestellt wird. Die Anordnung der Stände müsse beispielsweise gut überlegt sein. Auch die Plakate und die Flyer macht die Familie und hängt sie in der Stadt auf.

Zu dem Event in Schorndorf erwartet die Familie Wolf zwischen 1500 und 1700 Besucher. Am Wochenende darauf veranstaltet sie in Uhingen auf Schloss Filseck vom 15. bis 16. März nochmals eine Ostereierausstellung. Und im Herbst laufen bei Maria Wolf wieder die Fäden für den Kunsthandwerkermarkt sowohl in der Schorndorfer Barbara- Künkelin-Halle als auch auf Schloss Filseck zusammen. Insgesamt vier Veranstaltungen im Jahr kommen so zusammen.

Rund zehn Aussteller sind in Schorndorf am Wochenende bei der Ostereierausstellung neu dabei.

Ausstellung in Schorndorf

Öffnungszeiten

Die Veranstaltung findet in Schorndorf in der Barbara-Künkelin-Halle am Samstag, 8., und Sonntag, 9. März, statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 12 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es auch unter www.wolfseier.de.