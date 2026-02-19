Vernachlässigung und Übergriffe: Das erleben viele Kinder, deren Eltern alkoholabhängig sind oder eine andere Sucht haben. In einer Ausstellung zeigen sich auch Prominente.
Wie ist es, wenn man ein Kind ist und die Eltern alkoholabhängig sind oder eine andere Sucht haben? Das veranschaulicht eine Fotoausstellung, die von Dienstag, 24. Februar, bis Donnerstag, 26. Februar, im Stuttgarter Rathaus gezeigt wird. Die Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien namens NACOA zeigt zehn Personen und deren Geschichte – darunter auch prominente Gesichter.