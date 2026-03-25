An diesem Donnerstag startet die Ausstellung „Ein Trikot schreibt Geschichte“, die der VfB Stuttgart gemeinsam mit der LBBW ausrichtet. Wir waren bei der Eröffnung dabei.

An diesem Donnerstag startet das große Finale von „100 Jahre Brustring“: Die Ausstellung „Ein Trikot schreibt Geschichte“ öffnet im Schauspiel Stuttgart ihre Türen und lädt dazu ein, einen außergewöhnlichen Blick auf die Entwicklung des Trikots des VfB Stuttgart und seine vielen besonderen Momente zu werfen.

Bevor die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich sein wird, gab es am Mittwochabend eine Auftaktveranstaltung mit 150 geladenen Gästen aus Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Politik. In der ersten Reihe saßen die VfB-Legenden Cacau, Andi Hinkel, Hansi Müller, Christian Gentner und die Ex-VfB-Spielerin Leonie Maier.

Wehrle schwärmt von VfB-Ausstellung

Mit dabei waren natürlich auch Vertreter des Clubs, allen voran der CEO Alexander Wehrle und Steffen Lindenmaier, Geschäftsführer der VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“. Von Moderatorin Kimsy von Reischach auf die Ausstellung angesprochen, geriet Wehrle ins Schwärmen: „Als ich gesehen habe, wie wir uns hier im Schauspiel Stuttgart einbringen können, und als ich dann die Ausstellung gesehen habe, da habe ich schon Gänsehaut gehabt.“

Auf der Bühne ging es munter zu. Foto: Baumann

Der 51-Jährige erzählte stolz: „Am 30. August 1925 wurde zum ersten Mal von einem Vereinsmitglied eingebracht, dass wir im Brustring spielen sollen ... und am 30. August 2025 haben wir gegen Mönchengladbach wieder wie immer Brustring gespielt. Davor haben Tausende Fans bei der Karawane Cannstatt den größten Brustring der Geschichte auf der Mercedesstraße gezeigt. Auf so etwas können nur wir zurückblicken.“ Wehrles Fazit: „Der Brustring verbindet“ – wie der gesamte Verein. „Der VfB Stuttgart ist Kulturgut. Der VfB stiftet Identität. Schauspiel, Kultur, überall sind wir in Stuttgart Champions League ... und wir beim VfB bemühen uns, das ab Mai auch wieder (sportlich, Anm. d. Red.) zu sein.“

Das erwartet die Fans bei der VfB-Aufstellung

Die Ausstellung zeigt neben der Entwicklung des Trikots und einer Übersicht über die Kleidung der verschiedenen VfB-Abteilungen sechs weitere Themenfelder, die Vielfalt und Symbolkraft des Brustrings verdeutlichen sollen.

Bei der Trikotsammlung staunt selbst Wehrle. Foto: Baumann

Im Mittelpunkt stehen dabei Kapitäne, Botschaften, die Bedeutung der Sponsoren, besondere Sondertrikots, europäische Auftritte sowie Farbvarianten. Ein absolutes Muss für alljene, die gerne Trikots sammeln und sich mit der Historie des Clubs auseinandersetzen.

VfB-Ausstellung: Ort, Zeitraum, Öffnungszeiten

Die Ausstellung befindet sich im Schauspiel Stuttgart (Oberer Schlossgarten 6, 70173 Stuttgart). Sie startet am Donnerstag, 26. März 2026, und läuft bis Sonntag, 10. Mai 2026. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr. An Samstagen ist sie von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet, am kommenden Sonntag (29. März) zudem ausnahmsweise von 10 bis 14 Uhr.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Für VfB-Mitglieder, Mitglieder des Kids-Clubs und Dauerkarteninhaber gibt es während des Ausstellungszeitraums 50 Prozent Rabatt auf Eintrittskarten für alle Vorstellungen mit Ausnahme von Premieren und Sonderveranstaltungen. Details dazu finden sich hier.