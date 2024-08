Der Bildhauer Hüseyin Altin feiert demnächst seinen 80. Geburtstag. Seine Heimatgemeinde Urbach würdigt dies mit einer Ausstellung, die ab 10. August im Museum im Widumhof zu sehen ist.

Dirk Herrmann 05.08.2024 - 06:00 Uhr

Mit seinem Namen können vielleicht nicht alle etwas anfangen. Aber seine Werke sind an so vielen Orten in Baden-Württemberg präsent und schmücken öffentliche Plätze speziell im Rems-Murr-Kreis, dass jeder und jede mindestens schon eine seiner Skulpturen oder seiner außergewöhnlich gestalteten Wasserspiele gesehen hat. Dazu gehört eines seiner bekanntesten Werke, der Brunnen vor dem Waiblinger Bürgerzentrum, oder auch der Marmorquader auf dem Schorndorfer Marktplatz. Am Samstag, 10. August, wird Hüseyin Altin nun 80 Jahre alt. In seiner Heimatgemeinde Urbach bietet eine Ausstellung, die an seinem Geburtstag eröffnet wird, einen Überblick über den Werdegang und das Schaffen in den vergangenen fünf Jahrzehnten des einst in der Türkei geborenen Künstlers, der 1974 nach Deutschland emigrierte.