Ausstellung in Waiblingen: Piefkes und Ösis – Neckereien auch über die Osterfeiertage

Es geht um Karikaturen und Klischees, um Zuneigung und Frotzeleien, um Vorurteile und Wahrheiten, um Frankfurter Würstchen oder Wiener Würstel. „Die lieben Nachbarn! Deutschland und Österreich“ ist die aktuelle Ausstellung in der Galerie Stihl Waiblingen übertitelt. Zu sehen sind knapp 200 Werke von 40 beliebten Karikaturisten aus beiden Ländern, die zumeist in den vergangenen 15 Jahren veröffentlicht wurden.

Piefkes und Ösis? Die Präsentation in Waiblingen stellt eine erneute Kooperation mit dem Wilhelm-Busch-Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover dar. Sie beleuchtet die außergewöhnliche Beziehung der beiden Länder also aus karikaturistischer Perspektive und stellt den besonderen Blick zweier Nachbarländer aufeinander humorvoll in den Mittelpunkt.

Hintersinniger Humor beeindruckt

Zur Eröffnung war in unserer Zeitung zu lesen: „Die Prognose sei gewagt: Die Exponate sind einerseits mit so viel hintersinnigem Humor gespickt und andererseits, im Gegensatz zu so manchen der vielen Ausstellungen in näherer und weiterer Umgebung, recht schnell erschließbar, sodass ein großes Interesse zu erwarten ist.“

Der Besuch lohnt sich also – und zwar auch in der aktuellen Ferienzeit. „Die humorvolle Karikaturenschau kann auch über die Feiertage besichtigt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Galerie Stihl. Das bedeutet: Sowohl am Karfreitag, also am 3. April, als auch am Ostermontag, 6. April, hat die Galerie zu den regulären Zeiten von 11 bis 18 Uhr für das Publikum geöffnet. „Auch am Karsamstag und Ostersonntag gelten die üblichen Wochenend-Öffnungszeiten.“

Die Galerie bittet allerdings zu beachten, dass am Karfreitag der sonst übliche freie Eintritt am Freitagnachmittag (14 bis 18 Uhr) entfällt. Das heißt, es gelten die regulären Eintrittspreise.

Was macht eine gute Karikatur aus?

Die üblichen Öffnungszeiten sind ansonsten Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. Montags ist regulär geschlossen, an Ostermontag jedoch geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 7 Euro.

Mit der aktuellen Ausstellung beschäftigt sich im Rahmen des Begleitprogramms auch ein Vortrag im Forum Mitte, Blumenstraße 1, an diesem Mittwoch, 1. April. Thema: „Was macht eigentlich eine gute Karikatur aus und wie funktioniert sie?“ Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.