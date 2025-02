In der Galerie Stihl in Waiblingen wird die Rauminstallation der Stuttgarter Künstlerin Christine Braun immer wieder unbeabsichtigt demoliert. Das bedeutet jeden Abend Einsatz mit Kutterschaufel und Kehrwisch fürs Aufsichtspersonal.

Dirk Herrmann 21.02.2025 - 16:00 Uhr

Tagtäglich ereignen sich in der Galerie Stihl eigentlich nicht tolerierbare Verwüstungen. So war es auch kürzlich, als ein Mann, Anfang sechzig, durchs Kunstgebäude am Remsufer schlenderte – und eine Spur der Verwischung hinterließ. Denn der Herr in den besten Jahren hatte sich mitten in eine Rauminstallation der Stuttgarter Künstlerin Christine Braun begeben – und dabei unbeabsichtigt die kleinen Häufchen auf dem Linoleum mit seinen Schuhen zerstört und das Pulver mit seinen Sohlen halbmeterweit durch den Raum getragen. Die aufmerksame Gattin bemerkte aufs Dilemma und zog ihn schnell weg – zum nächsten Kunstwerk.