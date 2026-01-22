Ausstellung in Waiblingen Von Nolde bis Picasso: Berühmte Meisterwerke neu interpretiert
Kunstgeschichte neu gesehen und gemalt: Im Kameralamt Waiblingen zeigt die Gruppe Art U Zehn ihre Interpretationen berühmter Meisterwerke.
Picasso, Manet, Nolde, Toulouse-Lautrec: In der nächsten Ausstellung der Künstlergruppe Art U Zehn im Kameralamt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) dreht sich alles um berühmte Gemälde. Emil Noldes „Sonnenblumen im Abendlicht“, Picassos verstörendes Kriegsbild „Guernica“ aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs oder die Bar(dame) des Pariser Theaters Folies-Bergère von Edouard Manet gehören zu den Meisterwerken, welche die Mitglieder der Künstlergemeinschaft ausgewählt haben.