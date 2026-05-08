Ausstellung in Waiblingen Von Pokémon zu den Alten Meistern
Drei Männer, versunken in ihr Kartenspiel, Fahrgäste in der S-Bahn: Der Künstler Sebastian Lorenz fängt Momente ein, in denen Menschen ihre Fassade fallen lassen.
Drei Männer, versunken in ihr Kartenspiel, Fahrgäste in der S-Bahn: Der Künstler Sebastian Lorenz fängt Momente ein, in denen Menschen ihre Fassade fallen lassen.
Mit Manga – japanischen Comics – hat alles angefangen. Deren Helden, zum Beispiel die Taschenmonster Pokémon, zeichnete Sebastian Lorenz als Kind so gerne und gut, dass seine Mutter ihn eines Tages in der Kunstschule Unteres Remstal in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) anmeldete. Zuerst sei er gar nicht sehr erpicht auf einen Kurs gewesen, erinnert sich Sebastian Lorenz, der auch selbst erfundene Comics mit Elfen, Drachen und anderen Fantasiewesen malte. Doch dann wuchs die Begeisterung für den wöchentlichen Kunstkurs und er blieb dabei – bis zum Abitur.