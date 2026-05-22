Ausstellung in Wernau: Die Lust auf das besondere Foto

Ein Hund, der beim Agility Slalomstangen umkurvt, neben Lionel Messi mit dem WM-Pokal – zwei sehr unterschiedliche Sportereignisse, zwei Fotografen, eine Ausstellung. Die Werkschau „2x26 – Faszination Sport“ von Benjamin Lau und Tom Weller ist noch bis zum 5. Juni im Quadrium in Wernau zu Gast. Starke Sportfotos in einem schönen Ambiente – sich das anzuschauen, lohnt in jedem Fall.

In einer Zeit, in der sich Bilder immer häufiger bewegen und hochformatig auf dem Smartphone flimmern, in der Medien immer seltener gedruckt, sondern vor allem online mit kaum unterschiedlichen Bild-Formaten den Konsumenten erreichen und in der alles ganz schnell gehen muss, ist es eine Wohltat, durch das lichtdurchflutete Quadrium zu schlendern, den Blick über die drei Stockwerke wandern und auf den etwas mehr als 40 Bildern von Lau und Weller ruhen zu lassen. Die beiden mehrfach ausgezeichneten Fotojournalisten bedienen die verschiedenen Medien ebenfalls, Lau nebenberuflich und gleichzeitig hoch professionell, Weller zum Broterwerb. Aber sie haben sich die Neugier erhalten. Sie unterscheidet einiges, nicht nur das Alter – der Großbettlinger Lau ist Jahrgang 1978, der in Süßen lebende Weller 1999 geboren. Aber, und das wird auch in der Ausstellung sichtbar, sie verstehen sich, menschlich wie fotografisch.

Ähnlicher Stil zieht sich an

In diesem Fall ziehen sich nicht Gegensätze an, sondern ein ähnlicher Stil. Der zeugt von einer hohen Beobachtungsgabe und eben dem Blick für den besonderen Moment – da ist oft Geduld gefragt beim Lauern auf das etwas andere Sportfoto. Etwa einen Skispringer über den Wolken abzulichten, gelingt nicht alle Tage.

„Diesen Moment zu erwischen – Tom hat das, das kann man nicht lernen“, sagt Lau und widerspricht damit der These, dass alles dadurch geritzt ist, dass die heute zur Verfügung stehende Technik mit Serienbildern etcetera einen schon den Moment des Kopfballs nach der Ecke erwischen lässt. Den erwischt man zwar schon, es ersetzt den Riecher aber nicht – und die Geduld sowie die Lust auf das besondere Foto schon gar nicht. „Ich habe großen Respekt vor dem, was Benni macht“, sagt Weller auf der anderen Seite und erklärt, warum: „Wenn ich zu einer Veranstaltung komme, sind meistens die Rahmenbedingungen wie das Licht perfekt. Er hat diesbezüglich teilweise viel größere Herausforderungen.“ Weller ist oft bei Großveranstaltungen wie Olympischen Spielen oder Fußball-Weltmeisterschaften im Einsatz und fotografiert dort unter anderem für die Deutsche Presseagentur dpa. Im Februar war er in Mailand und Cortina d’Ampezzo, im Juni reist er der Kicker-Elite in die USA, nach Kanada und Mexiko nach.

Sport hat manchmal auch vier Beine: Benjamin Lau hat beim Agility abgedrückt. Foto: Benjamin Lau

Lau ist der Mann für den sogenannten kleinen Sport, der doch so große Leistungen und ebenso große Momente hervorbringt. Er ist auf Tischtennis spezialisiert, auf Wasserball, wovon er auch regelmäßig für die Eßlinger Zeitung fotografiert, und seit eines seiner Kinder in dieser Disziplin unterwegs ist, beim Inline-Speedskating. Aber neue Sportarten reizen ihn immer. Das wiederum hat er mit Weller gemeinsam – wer bei Olympischen Spielen fotografiert, muss flexibel sein, vor allem, wenn er es als Bereicherung und Chance betrachtet.

Viel mehr als das entscheidende Tor

Natürlich wissen Lau und Weller: Sie schicken ihre Fotos in die Redaktionen, die Journalisten dort wählen aus – und nehmen manchmal das inhaltlich passendere statt dem besonderen. Für Weller ändert das nichts an seinem Anspruch und daraus leitend seiner Herangehensweise: „Ich will eine gesamte Veranstaltung darstellen.“ Also nicht nur das entscheidende Tor oder die Enttäuschung nach dem Ausscheiden.

Die jeweils etwas mehr 20 Bilder für die Ausstellung in Wernau – für alle vorausgewählten 52 ist nicht ganz ausreichend Platz – haben Lau und Weller selbst ausgesucht, dafür viele Stunden aufgewendet – und auch bedingt durch die Wirkung in den jeweiligen Räumlichkeiten Veränderungen zu den drei Ausstellungsorten davor vorgenommen. Nach dem 5. Juni geht es weiter nach Sindelfingen. Der Hund beim Agility und Lionel Messi mit dem WM-Pokal werden da vermutlich auch dabei sein, vielleicht aber nicht nebeneinander hängen.

Die Ausstellung in Wernau, die von der Sportregion sowie der Kulturregion Stuttgart unterstützt wird, ist noch bis zum 5. Juni zu den normalen Öffnungszeiten im Qaudrium in Wernau zu sehen.