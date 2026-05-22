Ausstellung in Wernau Die Lust auf das besondere Foto
Die mehrfach ausgezeichneten Sportfotografen Benjamin Lau und Tom Weller zeigen einige ihrer Werke im Quadrium in Wernau.
Die mehrfach ausgezeichneten Sportfotografen Benjamin Lau und Tom Weller zeigen einige ihrer Werke im Quadrium in Wernau.
Ein Hund, der beim Agility Slalomstangen umkurvt, neben Lionel Messi mit dem WM-Pokal – zwei sehr unterschiedliche Sportereignisse, zwei Fotografen, eine Ausstellung. Die Werkschau „2x26 – Faszination Sport“ von Benjamin Lau und Tom Weller ist noch bis zum 5. Juni im Quadrium in Wernau zu Gast. Starke Sportfotos in einem schönen Ambiente – sich das anzuschauen, lohnt in jedem Fall.