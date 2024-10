Wie es dazu kam, dass Mischa Fanghaenels eindrückliche Ausstellung „Nachts“, die Besucher des Techno-Clubs Berghain porträtiert, nach Berlin, Paris und London nun im Stuttgarter Studio Amore zu sehen ist.

Gunther Reinhardt 03.10.2024 - 19:03 Uhr

Wenn man den Hauptstadt-Hipstern glaubt, hat Stuttgart keinen guten Ruf in Berlin: Schwaben kaufen ganze Stadtteile auf, sprechen in diesem fürchterlich peinlichen Dialekt und wissen natürlich überhaupt nicht, was cool ist. Mischa Fanghaenel sieht das ganz anders: „Ich denke, dass sich Stuttgart und Berlin viel näher sind, als man glaubt.“ Und er sollte es wissen, er ist nämlich einer der Menschen, die entscheiden, wer in Berlin in den Technoclub Berghain eingelassen werden, der so etwas wie das Heiligtum der coolsten Menschen der Welt ist – auch wenn Fanghaenel nicht müde wird, zu betonen, dass das Berghain „einfach nur eine Disko“ ist.