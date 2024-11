Mit der Ausstellung „Neue Freiheit – suffizient Bauen“ in der Stuttgarter Raumgalerie begeben sich Robi Wache Architekten auf die Suche nach dem angemessenen Umgang mit Bauwerken.

Andrea Jenewein 13.11.2024 - 18:00 Uhr

Man sieht es ihm nicht an, dem Haus in der Ludwigstraße 73 im Stuttgarter Westen, in dem sich die kleine Galerie befindet, aber es wurde im Zweiten Weltkrieg zur Hälfte zerbombt. Beim Wiederaufbau griffen die Menschen zu dem, was sie vorfanden, um es wieder aufzubauen: Trümmer. Es sehr effizientes Vorgehen, eines, das aus der Not geboren war.