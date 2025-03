KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz Gedenktafel wird erneut zerstört

Eine Infotafel an der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz ist innerhalb kurzer Zeit bereits dreimals demoliert worden. Der Gedenkstättenverein befürchtet politische Motive hinter der Zerstörungswut.