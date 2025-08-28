 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen

Ausstellung und Fest Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen

Ausstellung und Fest: Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen
1
Die Märklin-Tage locken Bahnfans aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Foto: Archiv

Zur Internationalen Modellbahnausstellung IMA und den Märklin-Tagen werden vom 19. bis 21. September bis zu 60 000 Menschen erwartet. Das ist geboten.

Wenn Göppingen zu den Märklin-Tagen ruft, dann wird es richtig international, dann kommen Besucher nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem internationalen Ausland in die Hohenstaufenstadt. Vom 19. bis 21. September wird die Branche wieder die IMA, die Internationale Modellbahnausstellung, mit den Märklin-Tagen in Göppingen feiern. Zum Bahnfest für alle kleinen und großen Fans werden rund 60 000 Besucher erwartet. Neben der Messe mit internationalen Ausstellern und Besuchern lädt Märklin zum Blick hinter die Kulissen in sein Stammwerk ein.

 

Auch das Märklineum hat dann geöffnet. In einer Werkshalle von Leonhard Weiss können eine Modellbahnanlage und Bahnbaufahrzeuge besichtigt werden. „Ein ganz besonderes Highlight“, so Märklin-Chef Florian Sieber, „werden wieder die historischen Loks am Göppinger Bahnhof sein“. Führerstandsmitfahrten und Mitfahrten in historischen Zügen sind im Angebot.

Unsere Empfehlung für Sie

Bewertungen bei Google & Co.: Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

Bewertungen bei Google & Co. Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

Ob Burg oder Museum, Berg oder ein ganz profaner Ort an der Autobahn: Gäste aus aller Welt bewerten ihre Lieblingsplätze im Landkreis Göppingen.

Tatsächlich macht die Kombination der Modellbahn mit ihrem großen Vorbild das Event wieder zu etwas Besonderem. Highlights bei der IMA wie der Gang durch die Produktion im Göppinger Stammwerk und die Lokparade am Göppinger Bahnhof, der Shop, in dem alle aktuellen Modelle angeboten werden oder das Maskottchen des Märklineums – die Lok 44 1315 in Originalgröße – locken die Besucher. Die Modellbahnausstellung mit über 130 Ausstellern aus der Branche an fünf Veranstaltungsorten gibt auf einer Fläche von 49 000 Quadratmetern einen Überblick über alles, was man für die Modellbahn braucht – inklusive der von den Herstellern ausgestellten Neuheiten. Schauanlagen von Vereinen runden das Bild ab. Besucher im Stauferpark und am Märklin-Stand können zusehen, wie eine Lok montiert wird. In der EWS-Arena kommen Fans der Gartenbahn LGB auf ihre Kosten.

Die dreitägige Veranstaltung mit einem vielseitigen Kinderprogramm beginnt am Freitag, 19. September, um 9 Uhr und endet am Sonntag, 21. September, um 17 Uhr.

Weitere Themen

Kurioses aus Gingen an der Fils: „Alles gratis“? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl

Kurioses aus Gingen an der Fils „Alles gratis“? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl

Eine Frau sorgt für Stirnrunzeln: Nach einem Ladendiebstahl hat sie eine Erklärung parat, die zu schön klingt, um wahr zu sein.
Parasit im Kreis Göppingen: Füchse breiten sich aus – und mit ihnen der Fuchsbandwurm

Parasit im Kreis Göppingen Füchse breiten sich aus – und mit ihnen der Fuchsbandwurm

Füchse auf der Schwäbischen Alb sind häufiger vom Fuchsbandwurm befallen als andernorts. Warum der Parasit auch für Menschen gefährlich ist – und wie man sich schützt.
Von Michl-Felix Bierl
Nahversorgung im Kreis Göppingen: Heiningen hat wieder eine Postfiliale

Nahversorgung im Kreis Göppingen Heiningen hat wieder eine Postfiliale

Vor Jahren war die Post schon einmal in diesem Gebäude untergebracht – jetzt eröffnet sie neu in der Hauptstraße in Heiningen. Warum Bürgermeister Matthias Kreuzinger begeistert ist.
Von Jürgen Schäfer
Ranking: Dieser Ort im Kreis Göppingen ist bei Touristen besonders beliebt

Ranking Dieser Ort im Kreis Göppingen ist bei Touristen besonders beliebt

Mit dem Europapark-Dörfchen Rust in Südbaden kann keine andere Kommune mithalten, was die Touristenzahlen anbelangt. Doch ein Ort im Kreis Göppingen sticht heraus.
Von Dirk Hülser
Eissorten im Kreis Göppingen: Baklava statt Schoko – laufen neue Kreationen Eis-Klassikern den Rang ab?

Eissorten im Kreis Göppingen Baklava statt Schoko – laufen neue Kreationen Eis-Klassikern den Rang ab?

Die Göppinger Eismacher wagen Experimente mit ihren Eissorten. Neben Klassikern bieten sie der Erfrischung suchenden Kundschaft Außergewöhnliches. Was sind die Renner dieses Jahr?
Von Lilly Allmendinger
Nahverkehr im Kreis Göppingen: Wie viel Effizienz ist möglich bei Bus und Bahn?

Nahverkehr im Kreis Göppingen Wie viel Effizienz ist möglich bei Bus und Bahn?

Busse „on demand“, entzerrter Unterrichtsbeginn – Stellschrauben gäbe es einige im Nahverkehr. Im Kreis Göppingen wird diskutiert. Doch Effizienz sei nicht alles, sagt eine Ministerin.
Von Michl-Felix Bierl
„Lost Place“ – verlassen, gruselig, scharf überwacht

Alte Klinik „Lost Place“ – verlassen, warm und gruselig

Absperrungen, Schilder, Security: Wer in die alte Klinik in der Region Stuttgart möchte, muss sich ausweisen und lernt ein verwaistes Krankenhaus kennen.
Von Susann Schönfelder
Streuobst in Göppingen: Film-Geiger schreibt ein Buch über Obst-Geiger

Streuobst in Göppingen Film-Geiger schreibt ein Buch über Obst-Geiger

Das erste Buch des Filmers Andreas Geiger aus Grünbach handelt vom Schlater Streuobst und seinem Namensvetter Jörg Geiger. Es macht nachdenklich und gibt gleichzeitig Hoffnung.
Von Sabine Ackermann
IT-Panne im Kultusministerium: Wie viele zusätzliche Lehrkräfte kommen jetzt in den Kreis Göppingen?

IT-Panne im Kultusministerium Wie viele zusätzliche Lehrkräfte kommen jetzt in den Kreis Göppingen?

Ein Fehler in der Software führte im Südwesten zu 1440 fälschlich unbesetzten Stellen. Nun soll nachbesetzt werden – auch im Landkreis Göppingen.
Von Michl-Felix Bierl
Grausiger Fund in Göppingen: Schulkinder entdecken Leiche im Wald – Notfallseelsorger im Einsatz

Grausiger Fund in Göppingen Schulkinder entdecken Leiche im Wald – Notfallseelsorger im Einsatz

Ein Ferienausflug endet für mehrere Kinder mit einem Schock: Bei einer Freizeit im Wald stoßen sie auf einen Toten.
Weitere Artikel zu Märklin Göppingen
 