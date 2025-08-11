Ausstellung Wim Wenders Der große Künstler des Sehens
Viele seiner Filme sind Legende: Wim Wenders. Am 14. August wird er 80 Jahre alt. Hat im Rückblick alles Bestand, was er geschaffen hat? Eine Ausstellung hakt nach.
Manchmal genügen ein paar Begriffe – und schon fängt die Fantasie an, Geschichten zu konstruieren. Zum Beispiel: General – Schwiegervater – Geheimagent – Playboy – Alleinimporteur und Mörder. Diese Begriffe hat Wim Wenders als junger Mann aus der Zeitung ausgeschnitten und auf ein Blatt geklebt. Und man kann sicher sein, dass sie sich in seinem Kopf zu einem Drehbuch fügten.