Warum wird ein Maler weltberühmt, ein anderer nicht? Das Städel Museum Frankfurt wagt ein interessantes Experiment, um Carl Schuch bekannter zu machen. Gelingt es?
10.10.2025 - 10:35 Uhr
Allein mit einem Bündel Spargel konnte er sich tage- und wochenlang beschäftigen. Denn Carl Schuch war sich sicher, dass gemalte Spargelstangen auf einem Holztisch eine völlig andere Wirkung haben als auf einem weißen Tuch. Deshalb malte er die Spargel wieder und wieder und stellte mal einen Zinnkrug daneben, mal eine Blechdose – in der Hoffnung, dass sich verschiedene „coloristische Handlungen“ ergeben und die Farben unterschiedliche Stimmungen auf dem Gemälde hervorbringen.