Ausstellungen in Fellbach Viel Bohei um Kunst: Drei Vernissagen in zwei Tagen in Fellbach
Kunstfreunde sind schwer gefordert: Ausstellungseröffnungen im Kunst-Werk, beim Kunstverein und in der Galerie der Stadt Fellbach.
Da haben Kunstfreundinnen und Kunstfreunde die Qual der Wahl – alles an artifiziellen Einflüssen mitzunehmen und an Angeboten wahrzunehmen scheint kaum machbar. Gleich drei Vernissagen an zwei Tagen bieten verschiedene Fellbacher Vereine und Institutionen an diesem verlängerten Wochenende an. Die Absprache, so darf man zart anmerken, scheint künftig verbesserungswürdig.