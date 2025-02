Stuttgart bietet im Februar eine beeindruckende Vielfalt an Kunst- und Kulturhighlights. Von spannenden Fotoschauen über ein lebendiges Musikfestival bis hin zu Ausstellungen über Hip-Hop, Wasser und Anthroposophie.

Stuttgart bleibt auch im Februar ein Ort der kreativen Entfaltung – mit einem vielfältigen Kulturprogramm, das Kunst, Musik und gesellschaftliches Engagement vereint. Von der Faszination des Wassers über die historische Bedeutung der Anthroposophie bis hin zu aufregenden Foto- und Hip-Hop-Ausstellungen.

Leica Galerie: Mit Menschen – Von Hippies, Nonnen und Akrobaten

Die Ausstellung ist eine Würdigung des fotografischen Lebenswerks von Thomas Hoepker, der erst im Juli 2024 verstorben ist. Die von seiner Nichte zusammengestellte Ausstellung zeigt bisher unbekannte Bilder aus seinem Archiv, die den Menschen in seinem vielfältigen Alltag zeigen. Hoepker, ein sozialdokumentarischer Fotograf, reiste um die Welt und fing sowohl Elend als auch die Schönheit des menschlichen Daseins ein. Sein humanistischer Blick auf politische und soziale Themen wird in seinen Bildern von Alltagsszenen, Landschaften und skurrilen Situationen, die auch mal mit einem Augenzwinkern versehen sind, deutlich.

Mit Menschen, Leica Galerie, Calwer Str. 41, Stuttgart-Mitte, 30.1.-26.4.

Eva-Maria Gebhardt: „Dressed as a Girl“

Das Stadtpalais Stuttgart zeigt außerdem vom 6. bis 23. Februar 2025 die Fotoausstellung „Dressed as a Girl“ von Eva-Maria Gebhardt. Die Ausstellung dokumentiert das Leben dreier Stuttgarter Drag Queens in ausdrucksstarken Fotografien. Die Vernissage am 5. Februar um 18 Uhr bietet ein besonderes Erlebnis aus Kunst, Performance und persönlichem Austausch.

Dressed as a Girl, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 6.-23.2., Eröffnung: 5.2. 18 Uhr

Stadtpalais: Sound of Stuttgart

Vom 6. bis 16. Februar 2025 verwandelt das „Sound of Stuttgart“-Festival die Stadt in ein lebendiges Musikzentrum. Über elf Tage wird ein abwechslungsreiches und genreübergreifendes Musikprogramm geboten, das besonders aufstrebende Talente aus Stuttgart in den Mittelpunkt stellt. Ein Highlight des Festivals sind Kooperationen mit verschiedenen Kulturinstitutionen, wie der Musikhochschule Stuttgart und der Jukus Jugendkunstschule. An den beiden Sonntagen des Festivals gibt es auch spezielle Angebote für Kinder.

Sound of Stuttgart, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 6.-16.2.

Kontur-Kunstverein: „Waterworld“

Die Ausstellung „Waterworld“, die vom 8. Februar bis 22. März 2025 im Kontur-Kunstverein Stuttgart zu sehen ist, widmet sich dem faszinierenden Element Wasser. In der Ausstellung werden 17 Künstler:innen ihre Werke zeigen, die sich mit den unterschiedlichen Dimensionen, der Ästhetik und der Fragilität des Wassers auseinandersetzen. Die Vernissage am 7. Februar bietet einen ersten Einblick in die Ausstellung.

Waterworld, Kontur-Kunstverein, Leonhardspl. 28, Stuttgart-Mitte, 8.2.-22.3., Eröffnung: 7.2. 19 Uhr

Stadtpalais: „Anthroposophie – Stuttgart. Waldorf. Globuli.“

Ab dem 20. Februar 2025 können Besucher:innen im Stadtpalais die Sonderausstellung „Anthroposophie – Stuttgart. Waldorf. Globuli.“ erleben. Sie beleuchtet die Geschichte und Bedeutung der esoterischen Weltanschauung, die seit Beginn umstritten ist. Dabei wird auch Stuttgart als Zentrum dieser Bewegung hervorgehoben – von der ersten Waldorfschule bis hin zu bekannten Marken wie Alnatura und DM.

Anthroposophie, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 20.2.-21.9., Eröffnung: 19.2. 19 Uhr

Claudia Fuchs: „The Power of Flower“

Im Februar wird auch das Atelierhaus in Stuttgart zum Schauplatz einer besonderen Ausstellung: Claudia Fuchs zeigt ab dem 22. Februar unter dem Titel „The Power of Flower“ kraftvolle Bilder, die sich mit der Widerstandskraft von Pflanzen sowie ihrer Anpassung an den Klimawandel auseinandersetzen.

The Power of Flower, Atelierhaus, Eugenstr. 17, Stuttgart-Mitte, 22.2.-9.3.