Der triste November braucht Glanzlichter – Modelleisenbahnen bieten Jung und Alt faszinierende Einblicke. Hier eine Übersicht über Schauen in und um Ludwigsburg.

Oliver von Schaewen 15.11.2024 - 16:54 Uhr

Für Fans von Modelleisenbahnen führt an diesem Wochenende kein Weg vorbei an der Schau des Modelleisenbahnclubs Freiberg im Prisma am Marktplatz. Der Club feiert unter dem Motto „60 Jahre MEC Freiberg“ am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, sein kleines Vereinsjubiläum. Für Besucher ist jede Menge Bahnnostalgie im Miniaturformat geboten. Es gibt aber noch mehr Gelegenheiten, tief in die Welt der Modelleisenbahnen einzutauchen. Im Detail: