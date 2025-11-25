 
  Ludwigsburg bringt Hagelflieger in solidarische Schieflage

Ausstieg bei Hagelabwehr Ludwigsburg bringt Hagelflieger in solidarische Schieflage

1
Dunkle Wolken beim Solidarprojekt Hagelabwehr auch im übertragenen Sinn Foto: Gottfried Stoppel

Der Rückzug Ludwigsburgs beim Hagelflieger zeigt: Wenn Kommunen sparen, wird Solidarität zur Schönwettermoral, meint unser Autor.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Über der Region Stuttgart hängen derzeit nicht nur echte Wolken. Auch politisch braut sich etwas zusammen – eine Art finanzpolitisches Tiefdruckgebiet, das gut bei der Hagelabwehr sichtbar wird. Während der Rems-Murr-Kreis den Schutzschirm noch tapfer über den Köpfen hält, klappt Ludwigsburg ihn einfach zu. Ein Solidaritätsbruch, so deutlich wie ein Hagelkorn, das krachend auf ein Autodach prallt

 

Die Entscheidung mag sich mit Haushaltszahlen begründen lassen, doch im Kern ist sie ein politischer Offenbarungseid. Die Botschaft: Wenn’s eng wird, zieht jeder seinen eigenen Rettungsschirm – und lässt die Nachbarn im Unwetter stehen.

Kommunale Haushaltskrise trifft regionale Landwirtschaft

Ludwigsburg steigt aus: Zerreißprobe für den Hagelflieger in der Region Stuttgart

Ludwigsburg steigt aus Zerreißprobe für den Hagelflieger in der Region Stuttgart

Die Hagelabwehr in der Region gerät ins Wanken. Was einst als solidarisches Projekt galt, droht zum Opfer klammer Kassen zu werden – mit ungewissem Ausgang für Landwirte und Kommunen.

Dass Ludwigsburg ausgerechnet jetzt aussteigt, während die Winzer ohnehin mit Flächenverlusten und Insolvenzen kämpfen, macht den Schritt doppelt bitter. Die übrigen Kreise sollen ruhig weiter zahlen, damit Ludwigsburgs Reben auch künftig vom Hagelflieger profitieren, der ja kaum vor Kreisgrenzen halt machen kann. Solidarität als Einbahnstraße – das ist nicht weniger als politischer Seitenwind aus der falschen Richtung.

Ob man künftig zwei Hagelflieger in Bereitschaft halten kann, ist ungewiss. Foto: Gottfried Stoppel

Natürlich: Der Hagelflieger ist kein Wundermittel. Aber vier Jahrzehnte Erfahrung zeigen, dass er mehr ist als ein romantisches Technikrelikt. Er ist ein Baustein der regionalen Landwirtschaftssicherung. Wer ihn kappt, lässt nicht nur ein Flugzeug am Boden, sondern auch ein Gemeinschaftsprojekt.

Ludwigsburgs Sparkurs als gefährlicher Präzedenzfall

Der Rems-Murr-Kreis versucht derweil, neue Partner zu finden – Versicherer, Unternehmen, vielleicht sogar das Land. Doch solche Rettungen wirken wie der Versuch, ein Loch im Dach mit Pflaster zu schließen. Der Schaden bleibt, und er zieht Kreise: Wenn ein Landkreis vorlegt, werden andere folgen. Solidarität wird dann zur freiwilligen Leistung, nicht mehr zur Haltung.

Und dann ist da noch Jörg Kachelmann, der alte Widersacher der Silberjodidwolken. Sein Spott über „Hobbyflieger“ trifft zwar medial, verfehlt aber den politischen Kern: Die Debatte dreht sich nicht um Wetterphysik, sondern um die Frage, ob regionale Gemeinschaftsaufgaben noch gemeinsam getragen werden.

Am Ende bleibt auch im Winter ein Gefühl wie kurz vor einem Sommergewitter: flirrende Unsicherheit. Die Hagelabwehr ist längst mehr als eine technische Maßnahme – sie ist ein Symbol. Und Symbole sollte man nicht leichtfertig fallen lassen. Solidarität ist kein Schönwetterversprechen. Wenn sie im Sturm nicht hält, war sie nie echt.

Von Frank Rodenhausen
