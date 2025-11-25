Ausstieg bei Hagelabwehr Ludwigsburg bringt Hagelflieger in solidarische Schieflage
Der Rückzug Ludwigsburgs beim Hagelflieger zeigt: Wenn Kommunen sparen, wird Solidarität zur Schönwettermoral, meint unser Autor.
Über der Region Stuttgart hängen derzeit nicht nur echte Wolken. Auch politisch braut sich etwas zusammen – eine Art finanzpolitisches Tiefdruckgebiet, das gut bei der Hagelabwehr sichtbar wird. Während der Rems-Murr-Kreis den Schutzschirm noch tapfer über den Köpfen hält, klappt Ludwigsburg ihn einfach zu. Ein Solidaritätsbruch, so deutlich wie ein Hagelkorn, das krachend auf ein Autodach prallt