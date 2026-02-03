Die Olympischen Winterspiele 2026 sind verteilt wie nie: Zu Mailand, Cortina und Antholz kommen noch weitere Austragungsorte. Fans vor Ort müssen sich auf lange Wege einstellen.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verlangen vor allem eines: Mobilität. Kaum ein Großereignis zuvor ist räumlich derart weit verzweigt. Wer als Zuschauer mehr als nur einen Wettkampfort besuchen will, muss lange Fahrten durch alpine Regionen einplanen. Wenn in Norditalien an 19 Tagen 348 Medaillen vergeben werden, hoffen auch 185 Athletinnen und Athleten aus Deutschland auf Edelmetall.