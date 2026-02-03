Die Olympischen Winterspiele 2026 sind verteilt wie nie: Zu Mailand, Cortina und Antholz kommen noch weitere Austragungsorte. Fans vor Ort müssen sich auf lange Wege einstellen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verlangen vor allem eines: Mobilität. Kaum ein Großereignis zuvor ist räumlich derart weit verzweigt. Wer als Zuschauer mehr als nur einen Wettkampfort besuchen will, muss lange Fahrten durch alpine Regionen einplanen. Wenn in Norditalien an 19 Tagen 348 Medaillen vergeben werden, hoffen auch 185 Athletinnen und Athleten aus Deutschland auf Edelmetall.

Ein Überblick über die Austragungsorte und Sportstätten bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Mailand – urbaner Auftakt

Den offiziellen Startschuss für die Winterspiele bildet am 6. Februar die Eröffnungsfeier im traditionsreichen Giuseppe-Meazza-Stadion. In der Heimstätte von Inter und AC Mailand finden bis zu 80.000 Zuschauer Platz. Sportlich steht die Metropole der Lombardei vor allem für die Eissportarten. In der neu errichteten Milano Santagiulia Ice Hockey Arena kämpfen die weltbesten Eishockeyspieler vor maximal 14.700 Fans um olympisches Gold. Eiskunstlauf und Shorttrack werden in der Milano Ice Skating Arena ausgetragen, die knapp 10.000 Plätze bietet. Weitere Eishockeypartien sowie die Entscheidungen im Eisschnelllauf finden in zwei Hallen auf dem Messegelände statt.

Bild: Die Milano Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand.

Cortina d’Ampezzo – olympische Tradition im Schnee

Cortina, bereits 1956 olympischer Gastgeber, ist das alpine Herz der Spiele. Die Frauen tragen ihre Ski-alpin-Wettbewerbe auf der historischen „Olimpia delle Tofane“ aus – einer Strecke mit olympischer Vergangenheit. Auch das Curling kehrt in ein traditionsreiches Stadion zurück, das bereits vor 70 Jahren Teil der Spiele war. Neu ist hingegen das Sliding Centre für Bob, Skeleton und Rodeln, das nach langem Ringen eigens für die Winterspiele gebaut wurde. Zudem befindet sich in Cortidas Olympische Dorf, in dem die Athtetinnen und Athleten untergebracht sind.

Bild: Das Olympische Dorf in Cortina d'Ampezzo für die Winterspiele 2026, gelegen in Fiames, bietet Platz für 1400 Athletinnen, Athleten und Betreuer.

Antholz – das Zentrum des Biathlon

Das Biathlonzentrum in Antholz zählt zu den bekanntesten Austragungsorten der Szene. Die Südtirol Arena war mehrfach Gastgeber von Weltmeisterschaften, zuletzt 2020, und ist regelmäßig Teil des Weltcups. Während der Spiele können bis zu 19.000 Zuschauer die Wettbewerbe verfolgen. Offiziell wird Antholz dem Cortina-Cluster zugeordnet – in der Praxis trennen beide Orte jedoch 65 Kilometer, die während der Olympiatage zur Geduldsprobe werden dürften.

Bild: In Antholz werden die Biathletinnen und Biathleten um Edelmetall kämpfen.

Bormio - Herausforderung für die Männer

Während die Frauen in Cortina antreten, bestreiten die Männer ihre alpinen Rennen im rund fünf Autostunden entfernten Bormio. Die Abfahrt auf der Pista Stelvio gilt als eine der anspruchsvollsten und gefährlichsten Strecken im Weltcup-Zirkus. Zudem feiert in Bormio die Disziplin Skibergsteigen im Stelvio Ski Centre ihre olympische Premiere.

Bild: In Bormio wird die neu eingeführte Disziplin Skibergsteigen stattfinden.

Livigno – Bühne für Snowboard und Freestyle

Gemeinsam mit Bormio bildet Livigno das sogenannte Valtellina-Cluster. Der Ort nahe der Schweizer Grenze ist Austragungsstätte der Snowboard-Wettbewerbe im Livigno Snow Park sowie der Freestyle-Entscheidungen im Aerials- und Moguls-Park.

Val di Fiemme – Zentrum des nordischen Skisports

Im Nordosten des Trentino liegt das Val di Fiemme, Heimat der nordischen Disziplinen. Die Skispringer treten im Predazzo Ski Jumping Stadium an, während Langlauf und Nordische Kombination im wenige Kilometer entfernten Tesero Cross-Country Skiing Stadium ausgetragen werden.

Bild: Die Skisprungschanze in Val di Fiemme ist die Heimat der nordischen Disziplinen.

Verona – festlicher Schlusspunkt

Wettkämpfe finden in Verona zwar keine statt, dennoch spielt die Stadt eine besondere Rolle. Am 22. Februar endet das olympische Großereignis mit der Abschlussfeier im rund 2000 Jahre alten Amphitheater. Etwa 12.000 Zuschauer können das Finale der Winterspiele verfolgen. Kurz darauf dient die Arena auch als Schauplatz der Eröffnungsfeier der Paralympics.

Bild: Den Abschluss feiern die Olympischen Winterspiele im schönen Verona.