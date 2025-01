Vor drei Jahren erlebte Novak Djokovic bei den Australian Open seinen persönlichen Alptraum. Jetzt erhebt der Tennisstar neue Vorwürfe.

red/dpa 10.01.2025 - 08:12 Uhr

Die Australian Open 2022 behält Novak Djokovic nicht nur wegen seiner damaligen Ausweisung in schlechter Erinnerung. Kurz vor dem Start des Grand-Slam-Turniers an diesem Sonntag in Melbourne behauptete der serbische Tennisstar, das Essen in dem von staatlicher Stelle verordneten Abschiebehotel hätte ihn damals „vergiftet“.