Die Australian Open laufen und mit Alexander Zverev ist der beste deutsche Profi mit am Start. Wo werden die Spiele live im TV und Stream übertragen?

In der Millionen-Metropole Melbourne laufen aktuell die Australian Open. Bei dem Hartplatz-Event geht es um ganz viel Prestige und enorm viel Geld. Umgerechnet knapp 2,4 Millionen Euro erhalten die Sieger der Einzelwettbewerbe. Das deutsche Tennis-Aushängeschild Alexander Zverev hofft, ausgeruht auf der mächtigen Anlage angreifen zu können. Zweimal Halbfinale und vergangenes Jahr im Endspiel – Zverev liegen die Bedingungen in Australien durchaus. Die obersten Anwärter auf den ganz großen Coup sind aber seine beiden enteilten Konkurrenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Für den Hamburger läuft das Turnier wie geplant: Er steht im Halbfinale und will nun den ganz großen Wurf.

Wann und gegen wen spielt Zverev im Halbfinale?

Alexander Zverev steht bei den Australian Open erneut im Halbfinale. Der Vorjahresfinalist setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen den amerikanischen Senkrechtstarter Learner Tien mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) durch und darf damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hoffen.

Gegen den 20 Jahre alten Tien verwandelte Zverev nach 3:11 Stunden seinen vierten Matchball. Im Halbfinale am Freitag bekommt es der 28-Jährige jetzt mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien oder dem Australier Alex de Minaur zu tun.