Bei den Australian Open 2026 lieferten sich Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ein hochkarätiges Match. Am Ende setzt sich der Spanier knapp durch und zieht ins Finale ein.

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz haben sich bei den Australian Open ein packendes Halbfinale um den Finaleinzug geliefert . Der große Karrieretraum des Hamburgers ist abermals geplatzt. Der Hamburger hat den vierten Einzug in ein Grand-Slam-Finale durch eine dramatische Niederlage im Halbfinale gegen den zeitweise deutlich angeschlagenen Carlos Alcaraz verpasst und muss weiter auf seinen Premierentitel bei einem der vier wichtigsten Turniere warten.

Im Halbfinale der Australian Open verlor Zverev einen Tennis-Thriller über 5:27 Spielzeit gegen den Weltranglistenersten aus Spanien mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.

Zverev, der 2025 im Finale in drei Sätzen am Italiener Jannik Sinner gescheitert war, verpasste damit sein zweites Endspiel in Melbourne. Alcaraz hingegen trifft am Sonntag auf der Jagd nach seinem siebten Major-Triumph auf Titelverteidiger Sinner oder den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien - beide spielen am Freitag noch den zweiten Finalisten aus. Alcaraz will in Melbourne seinen Karriere-Grand-Slam vervollständigen.

Alcaraz mit körperlichen Problemen

Der Spanier war zunächst der bessere Spieler. Auch im Tiebreak des zweiten Satzes ließ Zverev Chancen aus. Ende des dritten Satzes hatte Alcaraz plötzlich deutliche körperliche Probleme, wurde im Oberschenkelbereich behandelt und war deutlich eingeschränkt.

Dies besserte sich im vierten Satz wieder, es wurde zunehmend ein Nervenspiel. Im entscheidenden Durchgang war der Deutsche 5:3 vorne - doch Alcaraz kam noch zurück.

Zverev gelang es durch die Niederlage abermals nicht, der erste deutsche Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker 1996 zu werden. Beim Turnier in Melbourne hatte er bereits den 40. Versuch gestartet, dieses Ziel zu erreichen. Er weist gegen Alcaraz nun eine negative Bilanz von 6:7 in den direkten Duellen auf.