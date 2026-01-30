Bei den Australian Open 2026 lieferten sich Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ein hochkarätiges Match. Am Ende setzt sich der Spanier knapp durch und zieht ins Finale ein.
Alexander Zverev und Carlos Alcaraz haben sich bei den Australian Open ein packendes Halbfinale um den Finaleinzug geliefert. Der große Karrieretraum des Hamburgers ist abermals geplatzt. Der Hamburger hat den vierten Einzug in ein Grand-Slam-Finale durch eine dramatische Niederlage im Halbfinale gegen den zeitweise deutlich angeschlagenen Carlos Alcaraz verpasst und muss weiter auf seinen Premierentitel bei einem der vier wichtigsten Turniere warten.
Tennis-Thriller entscheidet sich erst nach über fünf Stunden
Im Halbfinale der Australian Open verlor Zverev einen Tennis-Thriller über 5:27 Spielzeit gegen den Weltranglistenersten aus Spanien mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.