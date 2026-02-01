Carlos Alcaraz hat jetzt alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Und das in einem Alter, in dem das vor ihm noch keiner geschafft hat.
01.02.2026 - 12:59 Uhr
Melbourne - Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz hat im Duell der Tennis-Generationen erstmals den Titel bei den Australian Open gewonnen und damit als jüngster Spieler der Geschichte bei allen vier Grand-Slam-Turnieren triumphiert. Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich in Melbourne im Endspiel gegen den 38 Jahre alten Novak Djokovic mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 durch.