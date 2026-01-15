Die erste Runde der Australian Open 2026 ist ausgelost. Der Turnierauftakt hält für die deutschen Tennisprofis anspruchsvolle Aufgaben bereit. Sowohl Alexander Zverev als auch Eva Lys stehen vor schwierigen Erstrundenmatches. So verlief die Auslosung in Melbourne.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open vor einer anspruchsvollen Auftakthürde. Der Vorjahresfinalist trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Gabriel Diallo, die aktuelle Nummer 41 der Weltrangliste. Für Zverev ist es das erste Duell mit dem 23-Jährigen. In der zweiten Runde könnte bereits der Australier Alexei Popyrin auf den an Position drei gesetzten Deutschen warten.

Die Auslosung platzierte Zverev in der oberen Turnierhälfte, in der auch Weltranglistenerster Carlos Alcaraz vertreten ist. Ein Aufeinandertreffen der beiden wäre im Halbfinale möglich. In der unteren Turnierhälfte lauern Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien sowie der serbische Rekordchampion Novak Djokovic.

Lys vor interessanter Aufgabe gegen Sorana Cirstea

Nicht leicht wird der Start ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auch für Eva Lys. Die deutsche Nummer eins, die im vergangenen Jahr als sogenannte Lucky Loserin bis ins Achtelfinale kam, spielt in der ersten Runde gegen Sorana Cirstea aus Rumänien. Danach könnte es zu einem Duell mit der einstigen Weltranglisten-Ersten und zweimaligen Melbourne-Siegerin Naomi Osaka aus Japan kommen.

Das sind die weiteren deutschen Gegner

Die Australian Open beginnen an diesem Sonntag. Neben Zverev und Lys sind bislang sechs weitere deutsche Tennisprofis qualifiziert. Bei den Männern spielt Yannick Hanfmann gegen einen Qualifikanten, Daniel Altmaier gegen Marin Cilic und Jan-Lennard Struff gegen Vit Kopriva. Bei den Frauen kommt es in der ersten Runde noch zu den Duellen Tatjana Maria gegen Petra Marcinko, Ella Seidel gegen Oxana Selechmetjewa und Laura Siegemund gegen Liudmila Samsonova.