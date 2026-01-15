Die erste Runde der Australian Open 2026 ist ausgelost. Der Turnierauftakt hält für die deutschen Tennisprofis anspruchsvolle Aufgaben bereit. Sowohl Alexander Zverev als auch Eva Lys stehen vor schwierigen Erstrundenmatches. So verlief die Auslosung in Melbourne.
Alexander Zverev steht bei den Australian Open vor einer anspruchsvollen Auftakthürde. Der Vorjahresfinalist trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Gabriel Diallo, die aktuelle Nummer 41 der Weltrangliste. Für Zverev ist es das erste Duell mit dem 23-Jährigen. In der zweiten Runde könnte bereits der Australier Alexei Popyrin auf den an Position drei gesetzten Deutschen warten.