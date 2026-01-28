Jannik Sinner hat das Kracherduell im Halbfinale gegen Novak Djokovic perfekt gemacht. Der Titelverteidiger stürmt gegen Ben Shelton ins Halbfinale der Australian Open.

Digital Desk: Florian Huth

Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open das prestigeträchtige Halbfinalduell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic erreicht. Der italienische Topfavorit setzte sich im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 6:4, 6:4 durch und überzeugte dabei erneut mit einer hochkonzentrierten Vorstellung.

Australian Open: Sinner freut sich auf Djokovic

„Ich bin sehr happy über meine heutige Leistung“, sagte Sinner nach dem Erfolg. Mit Blick auf das anstehende Duell gegen Djokovic, das er zuletzt fünfmal in Serie für sich entschieden hat, ergänzte der Südtiroler: „Wir wissen alle, welche Herausforderung mich erwartet. Das sind die Momente, für die man trainiert und morgens aufsteht. Wir haben Glück, das Novak in diesem Alter immer noch unglaubliches Tennis spielt.“

 

Sinner trat von Beginn an gewohnt souverän auf und setzte Shelton mit seinem druckvollen Spiel von der Grundlinie früh unter Druck. Der US-Amerikaner leistete sich zu viele einfache Fehler und konnte seine wenigen Breakchancen nicht nutzen. Sinner, der die vergangenen neun Duelle gegen Shelton allesamt ohne Satzverlust gewann, ließ sich auf dem Weg ins Halbfinale nicht aufhalten und nutzte nach 2:23 Stunden seinen zweiten Matchball.

Sinner winkt ein historischer Meilenstein

Damit rückt für den Südtiroler auch ein historischer Meilenstein näher. Sinner könnte der fünfte Profi der Open Era seit 1968 werden, der drei Titel bei den Australian Open gewinnt. Bislang gelang dies nur Novak Djokovic (10 Titel), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) und Mats Wilander (3). Zudem hätte der Italiener die Chance, als vierter Spieler der Turniergeschichte mindestens dreimal in Serie am Yarra River zu triumphieren.