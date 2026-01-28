Jannik Sinner hat das Kracherduell im Halbfinale gegen Novak Djokovic perfekt gemacht. Der Titelverteidiger stürmt gegen Ben Shelton ins Halbfinale der Australian Open.

Florian Huth 28.01.2026 - 12:14 Uhr

Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open das prestigeträchtige Halbfinalduell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic erreicht. Der italienische Topfavorit setzte sich im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 6:4, 6:4 durch und überzeugte dabei erneut mit einer hochkonzentrierten Vorstellung.

Australian Open: Sinner freut sich auf Djokovic

„Ich bin sehr happy über meine heutige Leistung“, sagte Sinner nach dem Erfolg. Mit Blick auf das anstehende Duell gegen Djokovic, das er zuletzt fünfmal in Serie für sich entschieden hat, ergänzte der Südtiroler: „Wir wissen alle, welche Herausforderung mich erwartet. Das sind die Momente, für die man trainiert und morgens aufsteht. Wir haben Glück, das Novak in diesem Alter immer noch unglaubliches Tennis spielt.“