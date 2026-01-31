Eine Kasachin gewinnt in Melbourne. Im Finale nimmt sie Revanche für die Finalniederlage von 2023. Die Weltranglisten-Erste kassiert die nächste bittere Pleite.
31.01.2026 - 12:18 Uhr
Melbourne - Die Kasachin Jelena Rybakina hat zum ersten Mal die Australian Open gewonnen und der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka eine weitere empfindliche Finalniederlage zugefügt. Rybakina setzte sich in Melbourne in einem spannenden Endspiel mit 6:4, 4:6, 6:4 durch und feierte damit ihren zweiten Grand-Slam-Titel. 2022 hatte die Kasachin bereits in Wimbledon triumphiert.