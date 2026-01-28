Novak Djokovic steht in Melbourne kurz vor dem Aus. Dann muss sein Gegner plötzlich wegen einer Verletzung aufgeben.

Melbourne - Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ist ein Viertelfinal-Aus bei den Australian Open wohl nur durch eine Verletzung seines Gegners erspart geblieben. Der 38 Jahre alte Serbe lag gegen Lorenzo Musetti mit 0:2-Sätzen zurück, als der bis dato brillant aufspielende Italiener beim Stand von 6:4, 6:3, 1:3 aus seiner Sicht offensichtlich wegen Adduktorenproblemen aufgeben musste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Musetti den zehnmaligen Melbourne-Champion phasenweise vorgeführt.