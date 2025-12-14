Bondi in Sydney mit großer jüdischer Gemeinde wurde Ziel eines tödlichen Terrorangriffs. Die Tat löst weltweit Entsetzen und Anteilnahme aus – auch in Deutschland.
14.12.2025 - 13:50 Uhr
Am weltbekannten Bondi Beach im australischen Sydney sind bei einem Schusswaffenangriff auf eine jüdische Chanukka-Veranstaltung mindestens elf Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch einer der Angreifer, teilte die Polizei am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit. Ein anderer Verdächtiger sei in Gewahrsam.