Zwei Polizisten sterben - der Schütze flüchtet in die australische Wildnis. Bislang fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei greift daher zu einer außergewöhnlichen Maßnahme.
Sydney - Seit Tagen fahndet die Polizei in Australien mit einem Großaufgebot nach einem schwer bewaffneten Gewalttäter, der zwei Beamte erschossen hat. Nun setzte sie eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million Australische Dollar (rund 560.000 Euro) aus für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen. Die Polizei rechnet den 56-Jährigen den selbst ernannten "Sovereign Citizens" zu - einer ideologischen Strömung, die mit den deutschen "Reichsbürgern" vergleichbar ist.