Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet. Für die Teilnehmer könnte es schon am Wochenende ungemütlich werden: Auf Down Under rollt eine Hitzewelle zu.
23.01.2026 - 07:57 Uhr
Murwillumbah - Erst Schonfrist, dann Hitzeschock: Zum Start der neuen Staffel des RTL-Dschungelcamps zeigt sich der australische Sommer zunächst zahm – doch das ändert sich rasch. Für die Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist an der Produktionsstätte an der Ostküste nur eine kurze wetterbedingte Verschnaufpause in Sicht. Folge eins ist heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.