Ohne Blitzlicht und Bühne: Harry und Meghan tauchen beim «Scar Tree Walk» in die jahrtausendealte Kultur der Aborigines ein. Neben ernsten Themen überrascht Meghan in Australien mit einem TV-Auftritt.
16.04.2026 - 07:29 Uhr
Melbourne - Mit einem Spaziergang auf den Spuren der Ureinwohner Australiens haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ihrer Reise nach Down Under einen besonders symbolträchtigen Akzent verliehen. Beim sogenannten "Scar Tree Walk" entlang des Yarra River in Melbourne rückte am dritten Tag der Reise die Kultur der Aborigines in den Mittelpunkt – und damit ein Thema, das eng mit der britischen Kolonialzeit verbunden ist.