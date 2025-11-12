Wieder eine freie Fläche im Ludwigsburger Marstall-Center: Saturn macht Ende des Jahres dicht. Kunden werden an die Schwesterfirma Mediamarkt im Breuningerland verwiesen.
12.11.2025 - 05:00 Uhr
Wer dieser Tage den Elektronikmarkt Saturn im Obergeschoss des Ludwigsburger Marstall-Centers besucht, der steht vor weitgehend leergeräumten Regalen. Der Markt schließt zum 31. Dezember, wer den Kundenservice in Anspruch nehmen will, wird auf den Mediamarkt im Breuningerland verwiesen. Um die wenigen Restbestände im Laden auch noch an den Mann oder die Frau zu bringen, locken Rabatte mit bis zu 70 Prozent.