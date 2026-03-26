2030 soll das VfB-Museum fertig sein. Dies kündigt VfB-Chef Alexander Wehrle beim Schauspiel an – und sendet eine klare Botschaft für Zusammenhalt in Zeiten der politischen Spaltung.
„Der VfB ist ein Club, der viel mehr zu bieten hat als Geld.“ Dieses Zitat des ARD-Reporters Tom Bartels passt perfekt zum Treffen der großen VfB-Familie am Eckensee in der Stuttgarter City. Auch wenn es quasi ein „Auswärtsspiel“ außerhalb der MHP-Arena ist, fühlt es sich trotzdem wie zu Hause an: Man kennt sich, verbindet Kultur mit Sport – zwei Bereiche, die vieles gemeinsam haben und die Stuttgart voranbringen. Im Schauspiel Stuttgart eröffnet der Verein die Ausstellung „Ein Brustring schreibt Geschichte – 100 Jahre Brustring“ – ein Abend voller Emotionen, Erinnerungen und klarer Botschaften.