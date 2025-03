Baumaßnahmen am Bochumer Hauptbahnhof sorgen für eine erschwerte Anreise – und zu Ersatzverkehr mit Bussen bei der Partie Anfang April. Die Einzelheiten.

David Scheu 19.03.2025 - 08:00 Uhr

Wenn der VfB Stuttgart am 5. April beim VfL Bochum gastiert, wird er von knapp 3000 Fans im ausverkauften Gästebereich unterstützt werden. Die An- und Abreise dürfte sich für den Anhang dabei aber etwas komplizierter als üblich gestalten – zumindest für jene, die auf die Bahn setzen. Der Grund: Am Bochumer Hauptbahnhof finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen statt, weshalb dort bis voraussichtlich Ende April kaum ein Zug des Nah- und Fernverkehrs hält.