Wird das Auswärtsspiel in Hoffenheim wieder zum Heimspiel für den VfB? Zumindest die TSG geht nicht davon aus.

Auswärtsspiele des VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim fühlten und hörten sich zuletzt ja eher wie Heimspiele an. In der vergangenen Saison haben rund 17 000 Stuttgarter Fans ihre Mannschaft auswärts in der Sinsheimer Arena unterstützt, in die 30 150 Zuschauer passen. Bereits in der Saison 2023/2024 waren die VfB-Fans in Sinsheim mit etwa 15 000 Anhängern vertreten. Und jetzt?

An diesem Samstag gastiert der VfB wieder an der Arena an der A 6 – und tags zuvor war die Anzahl der VfB-Fans angesichts der vergangenen Jahre auf der Hoffenheimer Pressekonferenz ein Thema. TSG-Pressesprecher Jörg Bock beantwortete die entsprechende Frage nach den Fans der Weiß-Roten an diesem Samstag in der ausverkauften Sinsheimer Arena. Neben den 3000 VfB-Fans im ausverkauften Gästeblock rechne die TSG mit zusätzlichen „3000 bis 5000“ Stuttgartern im Stadion: „Das lässt sich nicht so genau sagen, weil wir in einem Gebiet wohnen, in dem es zu Überlappungen kommt.“

Wie viele VfB-Fans sind am Ende im Stadion?

Fakt ist: In dieser Saison scheint das Interesse der Hoffenheimer Fans und Mitglieder am Heimspiel gegen den VfB höher zu sein – was gewiss auch an der speziellen Konstellation liegt (die TSG empfängt den punktgleichen Tabellenvierten VfB im Kampf um die Champions League).

Ob nun am Ende insgesamt mehr als die von der TSG angekündigten 6000 bis 8000 VfB-Fans im Stadion sein werden, wird sich an diesem Samstag zeigen. Gewiss ist, dass sich in den vergangenen Monaten auch viele VfB-Fans über den Vorverkauf der TSG Karten für das Spiel gesichert haben.

In der Vergangenheit kam es des Öfteren vor, dass eine Mitgliedschaft beim gegnerischen Verein zum Kartenkauf abgeschlossen wurde – unter anderem in den Partien der Champions League 2024/25. Beziffern lässt sich das im Fall des Hoffenheim-Spiels aber nicht, zumal Überschneidungen im Einzugsgebiet beider Vereine bestehen.

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TSG-Trainer Christian Ilzer betonte am Freitagnachmittag noch dies: „Wenn unser Stadion ausverkauft ist, herrscht eine Stimmung, in der wir uns sehr wohlfühlen, da haben wir in dieser Saison viele starke Leistungen gezeigt. Je voller das Stadion ist, desto besser ist unser Gefühl – es wird am Samstag gegen den VfB eine super Atmosphäre sein.“