Brüssel startet das Auswahlverfahren für die begehrten Jobs in der Verwaltung der EU-Institutionen. Dort ist Deutschland unterrepräsentiert – das soll sich nun ändern.
Deutschland sucht dringend Nachwuchs für die EU. Mit Werbevideos auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, Podcasts und Anzeigen macht die Bundesregierung deshalb jungen Menschen die Arbeit in der Verwaltung der Brüsseler Institutionen schmackhaft. Doch vor einem möglichen Berufsstart in der Herzkammer der Europäischen Union steht eine hohe Hürde: der Concours. Das ist ein Auswahlverfahren, das alle Bewerber durchlaufen müssen. Nachdem die Prüfung zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie immer wieder ausgesetzt worden war, findet der Concours in diesem Jahr zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder statt.