Israel strebt an, den gesamten Gazastreifen unter Kontrolle zu bringen. Ziel sei es, eine „Sicherheitszone“ zu etablieren, ohne das Gebiet dauerhaft zu behalten.﻿

Israel will den gesamten Gazastreifen nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu vorübergehend unter israelische Kontrolle bringen. "Wir wollen ihn nicht behalten. Wir wollen eine Sicherheitszone haben", sagte Netanjahu am Donnerstag dem US-Sender Fox News auf die Frage, ob Israel den gesamten Gazastreifen "wie vor 20 Jahren" kontrollieren werde.

"Wir wollen die Kontrolle an arabische Kräfte übergeben, die das Land ordentlich regieren, ohne uns zu bedrohen", fuhr Netanjahu fort. "Mit der Hamas ist das nicht möglich."

Netanjahu will Ausweitung des Militäreinsatzes

Nach Angaben von Fox News wurde das Interview kurz vor einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts geführt. Dieses sollte am Donnerstagnachmittag Medienberichten zufolge zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen im Gazastreifen zu beraten.

Israelische Medien hatten unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass Netanjahu um eine Ausweitung des Militäreinsatzes ersuchen wolle. Dies umfasse auch dicht besiedelte Gebiete wie die Stadt Gaza, in denen mutmaßlich Geiseln festgehalten werden.

Den Berichten zufolge zielt der dem Sicherheitskabinett vorgelegte Plan darauf ab, die Hamas endgültig zu zerschlagen und sie unter Druck zu setzen, die seit fast zwei Jahren in ihrer Gewalt verbliebenen 49 Geiseln freizulassen.