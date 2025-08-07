Israel strebt an, den gesamten Gazastreifen unter Kontrolle zu bringen. Ziel sei es, eine „Sicherheitszone“ zu etablieren, ohne das Gebiet dauerhaft zu behalten.
07.08.2025 - 18:06 Uhr
Israel will den gesamten Gazastreifen nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu vorübergehend unter israelische Kontrolle bringen. "Wir wollen ihn nicht behalten. Wir wollen eine Sicherheitszone haben", sagte Netanjahu am Donnerstag dem US-Sender Fox News auf die Frage, ob Israel den gesamten Gazastreifen "wie vor 20 Jahren" kontrollieren werde.