Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist auf seiner Webseite daraufhin, dass das Bürgergeld monatlich im Voraus ausbezahlt wird. Es wird demnach immer am Ende des laufenden Monats für den nächsten Monat ausbezahlt.

Bürgergeld kommt Ende Juli

Für den August 2024 wird das Bürgergeld allerspätestens am 31. Juli vom Jobcenter überwiesen. So wird sichergestellt, dass die Leistungen am 01. August auf dem Konto der Empfänger eingehen und diese damit ihre laufenden Kosten decken können.

Sollte es bei der Auszahlung des Bürgergelds zu Verzögerungen kommen, sollten sich Betroffene an das zuständige Jobcenter wenden. Dabei sollte man jedoch im Hinterkopf behalten, dass es auch zu Verzögerungen durch die Bank kommen kann.

Das sind die nächsten Auszahlungstermine

Im August wird das Geld für den September ausbezahlt. Da der 31. August auf einen Samstag fällt, ist davon auszugehen, dass das Bürgergeld spätestens am 30. August überwiesen wird. Das Geld für den Oktober wiederum sollte spätestens am 30. September überwiesen werden, der in diesem Jahr auf einen Montag fällt. Die restlichen Auszahlungstermine können Sie auch unserer Tabelle entnehmen: