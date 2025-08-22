2,5 Millionen Beschäftigte betroffen: „Es ist sehr merkwürdig, dass das so lange braucht. Die Tabellenwerte stehen seit Monaten fest und sind auch nicht sonderlich kompliziert“.
26.08.2025 - 21:24 Uhr
Rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen warten weiterhin auf die Auszahlung ihrer Tariferhöhung, die bereits seit April 2025 gilt. Während einige Kommunen wie Flensburg und Rostock die Erhöhung mit der Septemberabrechnung umsetzen wollen, sagen andere wie Esslingen oder Stuttgart, dass die Auszahlung erst im Oktober erfolgen soll – oder sogar noch später „im vierten Quartal“. Dies vor dem Hintergrund, dass es im Öffentlichen Dienst ohnehin kein Urlaubsgeld gibt.