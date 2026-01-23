Mit seinem Restaurant Empore in der Stuttgarter Markthalle ist Holger Looß ein Botschafter für den Tourismus. Auf der Reisemesse CMT wurde er dafür ausgezeichnet.

In der Stuttgarter Markthalle führt kein Weg an Holger Looß vorbei. Der Gastronom betreibt in dem historischen Gebäude das Restaurant Empore, das Marktstüble, die Tapasbar Desirée und den Stand Fischhalle. Seit mehr als 30 Jahren ist die Familie des 55-Jährigen dort aktiv. Auf der Reisemesse CMT ist er nun als Tourismus-Held ausgezeichnet worden. Der Titel wurde an mehr als 50 Persönlichkeiten aus Baden-Württemberg verliehen, die sich für den heimischen Tourismus einsetzen. Als einziger aus der Region Stuttgart wurde Holger Looß „als leidenschaftlicher Gastronom, der den kulinarischen Städtetourismus prägt“, mit dem Heldentitel bedacht.

Ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische: die Stuttgarter Markthalle Foto: Lichtgut/Max Kovalenko Als wichtiger Botschafter für den Tourismus in Stuttgart unterstütze er seit mehr als 30 Jahren die Stuttgart-Marketing Gesellschaft aktiv, lautet die Begründung. Er bereite Gästen aus der Region, aus Deutschland und aus aller Welt „unvergessliche Genussmomente“. Sein Lokal Empore, das sich im oberen Stockwerk der Markthalle befindet, sei ein touristischer Anziehungspunkt in der Stadt. Außerdem ist er in der Markthalle Partner beim Angebot „Kulinarischen Rundgang“ , einer Stadtführung durch Stuttgart. Auch darüber hinaus trage der Gastronom zur touristischen Attraktivität der Markthalle bei: Zum Beispiel mit der im Jahr 2016 von ihm eröffneten Fischhalle, zu der auch eine Austern- und Champagnerbar gehört. Damit habe er einen Erlebnisraum geschaffen, der das gastronomische Angebot in besonderer Weise erweitert.

Als Experte für regionale Küche ein unverzichtbarer Partner

„Sein offenes Ohr für Gruppen, seine Gastfreundschaft, sein Gespür für authentische Genussmomente und seine Expertise in der regionalen Küche machen Holger Looß zu einem unverzichtbaren Partner für uns“, sagt Armin Dellnitz, der Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing Gesellschaft. Looß gelinge es immer wieder, die Vielfalt und Qualität der Stuttgarter Kulinarik erlebbar zu machen, damit vermittle er „ein Stück Stuttgarter Lebensart“. Mit seinem Einsatz verkörpert er nach Ansicht von Armin Dellnitz in besonderer Weise den Gedanken der Tourismushelden.

Vergangenes Jahr sind Andrea Gehrlach und der kürzlich verstorbene Herbert Medek zu Tourismushelden erklärt worden. Die Marketingleiterin und Prokuristin der städtischen Marketing-Gesellschaft erhielt den Titel in der Kategorie Nachhaltige Mobilität, weil sie innovative Konzepte wie die umweltfreundliche Weintour im Elektrobus durch die Weinberge der Region oder die Stuttcard, die es Gästen ermöglicht, Stuttgart auch ohne eigenes Auto zu erkunden. Herbert Medek wurde in der Kategorie Freizeitdienstleistungen für sein jahrzehntelanges Engagement als Stadtführer ausgezeichnet.