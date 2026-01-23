Mit seinem Restaurant Empore in der Stuttgarter Markthalle ist Holger Looß ein Botschafter für den Tourismus. Auf der Reisemesse CMT wurde er dafür ausgezeichnet.
In der Stuttgarter Markthalle führt kein Weg an Holger Looß vorbei. Der Gastronom betreibt in dem historischen Gebäude das Restaurant Empore, das Marktstüble, die Tapasbar Desirée und den Stand Fischhalle. Seit mehr als 30 Jahren ist die Familie des 55-Jährigen dort aktiv. Auf der Reisemesse CMT ist er nun als Tourismus-Held ausgezeichnet worden. Der Titel wurde an mehr als 50 Persönlichkeiten aus Baden-Württemberg verliehen, die sich für den heimischen Tourismus einsetzen. Als einziger aus der Region Stuttgart wurde Holger Looß „als leidenschaftlicher Gastronom, der den kulinarischen Städtetourismus prägt“, mit dem Heldentitel bedacht.