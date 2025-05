Alle zwei Jahre vergibt das Kunstministerium des Landes die Leseeule an herausragende Buchhandlungen im Land, die sich vor allem um Kinder und Jugendliche bemühen. Zwei Buchhandlungen aus Stuttgart erhalten diesen Preis nun zum dritten Mal: der Vaihinger Buchladen und das Buchstäbchen im Westen.

Die Erwachsenen mögen es eher, wenn ein Buchladen klar sortiert ist nach Fachgebieten und dann alphabetisch nach Themen oder Autoren. Bei Kindern und Jugendlichen ist es genau anders herum: Sie lieben die Entdeckungen, das Unerwartete, die Sortierung nach Themen oder Altersstufen ist ihnen nicht so wichtig. Wer also als Erwachsener ins Buchstäbchen oder in den Vaihinger Buchladen geht, ist erst einmal überwältigt von der Fülle dessen, was da alles zum Schmökern bereit liegt, wo man überall fündig wird mit Büchern, von denen man bis eben noch gar nicht wusste, dass man sie überhaupt gesucht hat.

Bilderbuchkino und Lesetüte

Helke Stadelmeier freut sich: „Unsere Veranstaltungen werden wieder sehr gut angenommen. Wir haben das Bilderbuchkino für die ganz Kleinen, den Lesekoffer oder die Lesetüte für die Schüler, wir haben stets Schulklassen zu Besuch, die letzten drei bis vier Wochen waren es täglich etwa ein bis zwei Klassen der Stufen Eins bis fünf“. Stadelmaier leitet zusammen mit Birgit Närger die Buchhandlung am Rande des Stadtteilzentrums. „Dieses Jahr war bis jetzt richtig viel los. Und da freut uns am meisten, wenn ein paar der jugendlichen Besucher uns dann über viele Jahre erhalten bleiben.“

Open-Air-Literatur mit Biertasting

Ein Vorteil dieser Lage ist, dass ein kleiner Hof als Open-Air-Ort bespielt werden kann, in diesem Fall für Erwachsene: Am 24. Juli kommt Thomas Lang nach Vaihingen mit seinem aktuellen Bierkrimi „Warten auf Goldberg“. Zumindest spielt der im Hopfenparadies Tettnang. Dazu gibt es von 19.30 Uhr an zur Lesung mit Musik auch ein Bier-Tasting. Und zuvor kommt am 10. Juli die Autorin Nina Blazon nach Vaihingen.

Ähnlich kunterbunt wie im Vaihinger Buchladen geht es auch im Buchstäbchen im Stuttgarter Westen zu. Viele Schulklassen kommen ins Geschäft, Myriam Kunz mit ihrem Team geht aber direkt in die Schulen. Vor einigen Jahren hat Kunz einen Nebenraum angemietet. Der war eigentlich für Veranstaltungen vorgesehen, doch dann kam Corona dazwischen, Veranstaltungen waren praktisch nicht möglich. Heute gehört dieser Raum jenen, die es bei der Büchersuche übersichtlicher lieben: den Erwachsenen.