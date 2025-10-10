Für seine herausragenden Leistungen in Leverkusen wird der ehemalige Bayer-Profi Wirtz vor dem Länderspiel gegen Luxemburg ausgezeichnet. Die Trophäe kann Ansporn für die Zeit in Liverpool sein.

dpa 10.10.2025 - 20:35 Uhr

Sinsheim - Florian Wirtz hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg die Auszeichnung als Fußballer des Jahres erhalten. Der 22-Jährige vom FC Liverpool hatte die Journalisten-Wahl im August noch für seine Leistungen in der Vorsaison als Spieler von Bayer Leverkusen erhalten. Er setzte sich in der Abstimmung des "Kicker" vor Michael Olise vom FC Bayern München und dem ehemaligen Stuttgarter Nick Woltemade durch.