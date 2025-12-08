„Straßenoase“ heißt die Auszeichnung, die Asperg für seinen Einsatz für den Klimaschutz erhalten hat. Im Zentrum steht eine naturnahe Wiese mitten in der Stadt.
08.12.2025 - 19:36 Uhr
Mit einer klimafreundlich gestalteten Wiese an der Königstraße zeigt Asperg, wie jede Kommune einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten kann. Das zumindest findet das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, das den Wettbewerb „Straßenoasen“ ausgerufen hat. Die Jury kürte das Asperger Projekt als einen der Gewinner und zum Vorzeigebeispiel des Klimaschutzes. Aber was macht eine gute Klimaschutz-Wiese eigentlich aus?