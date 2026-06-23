Es gibt eigentlich kein Sternerestaurant, in dem man auch frühstücken kann. Das Philippin ist jetzt so eines. Gerade mal eineinhalb Jahre nach Eröffnung leuchtet nun ein Michelin Stern über Rutesheim (Kreis Leonberg). Eine kleine Sensation und großer Grund zur Freude. Tim Striegel, 25 Jahre, hatte von Beginn an große Ambitionen, jetzt wird ein Traum für ihn wahr. Am Dienstagabend wird sein Fine-Dining-Restaurant in Frankfurt mit einem Michelin Stern ausgezeichnet.

„Es ist noch nicht zu fassen, aber es sehr gut, es freut einen sehr“, kommentiert der 25-Jährige seinen ersten Stern. Vor knapp eineinhalb Jahren habe er mit seinem Team losgelegt. „Wir kochen unser Ding, was uns Spaß macht, das ist die schöne Anerkennung dafür“, erklärt der junge Spitzenkoch am Dienstagabend nach der Verleihung in Frankfurt am Main. Als ehrlich und authentisch, klassisch und modern beschreibt er seine Küche. Jeder im betrieb sei mit Begeisterung dabei – und das habe auch die Tester vom Michelin überzeugt.

Aus der Konditorei Philippin machte die junge Generation ein Fine-Dining-Lokal

Aus der Konditorei Philippin, die die Eltern Striegel vor knapp 40 Jahren eröffneten, machte die junge Generation ein Fine-Dining-Lokal, zumindest an vier Abenden die Woche. Sonst gibt es Frühstück, Mittagstisch und natürlich die beliebten Torten und Kuchen. Nach der Lehre beim Adler in Asperg (ein Stern) ging er zu Andreas Widmann auf die Schwäbische Alb, Alexander Herrmann und Tobias Bätz ins fränkische Wirsberg und danach zu Claus-Peter Lumpp (drei Sterne) ins Bareiss nach Baiersbronn.

Jetzt in der Sommerzeit von Juni bis Anfang September pausiert das Fine-Dining-Menü in Rutesheim. In dieser Zeit gibt es eine à la Carte-Auswahl.