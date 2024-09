Eine herausragende Qualität in der Diabetesbehandlung ist die Voraussetzung, um die Auszeichnung als „Diabeteszentrum DDG“ zu erhalten. Das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) erfüllt die Leistungsmerkmale der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und verfügt über ein klar definiertes Behandlungs- und Überweisungsmanagement. Die hohe Qualifikation der Mitarbeitenden sowie die Erfahrung im Umgang mit einer Vielzahl von Patienten mit Diabetes tragen zur Zuverlässigkeit der Diagnose, der optimalen Diabeteseinstellung, der Patientenschulung und der Behandlung bei, befand die DDG. Bereits zum zweiten Mal zeichnete die DDG damit das RBK für seine herausragenden Leistungen in der Diabetesbehandlung aus: 2023 erhielt das RBK bereits das Zertifikat „Klinik mit Diabetes im Blick“.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unseres Engagements“, sagt Professor Arthur Schmidt, Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie am Robert Bosch Krankenhaus (RBK). „Die individuelle Behandlung unserer Patientinnen und Patienten ist gerade bei Diabetes unerlässlich.“ Jährlich werden im RBK etwa 150 Patienten mit Typ-1-Diabetes und 1200 Patienten mit Typ-2-Diabetes durch das achtköpfige Team unter der Leitung von Patricia Silberhorn und Doktor Susanne Stefanow-Rische versorgt.

Diabetes: Volkskrankheit Nummer 1

Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland: Über sechs Millionen Betroffene sind es bundesweit – in Baden-Württemberg allein fast eine Million Menschen. Unbehandelt kann Diabetes zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenleiden, Amputationen oder Erblindungen führen. Durch eine gute medizinische Betreuung lassen sich diese Folgeerkrankungen vermeiden.

Die Krankheit zeichnet sich durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel aus, der durch eine unzureichende Insulinproduktion oder eine verminderte Insulinwirkung verursacht wird. Es gibt zwei Haupttypen von Diabetes: Typ-1-Diabetes, bei dem der Körper kein Insulin produziert, und Typ-2-Diabetes, bei dem der Körper Insulin nicht effektiv nutzen kann. Die Behandlung von Diabetes zielt darauf ab, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und das Risiko von Komplikationen zu minimieren.

RBK auf neuestem Stand der Wissenschaft

Das Siegel „Diabeteszentrum DDG““ garantiert Patienten, dass in den damit ausgezeichneten Kliniken qualifiziertes Personal mit umfassenden Fachkenntnissen in der Diabetesbehandlung tätig ist wie im RBK. Dort werden zudem Patienten darin geschult, wie sie den Alltag mit ihrer chronischen Erkrankung am besten bewältigen können. Die Schulungen erfolgen nach den Richtlinien der DDG und entsprechen dem neuesten Stand der Wissenschaft. „Im Robert Bosch Krankenhaus arbeiten Ärzte sowie Diabetesberater, die umfassende Fachkenntnisse in der Diabetesbehandlung haben. Die Patienten werden darüber hinaus geschult, wie sie den Alltag mit ihrer chronischen Erkrankung am besten meistern“, sagt DDG-Präsident Professor Andreas Fritsche.

Um das Zertifikat zu erhalten, musste das RBK die leitliniengerechte Betreuung von Diabetespatienten sowie Kooperationen mit anderen Fachärzten nachweisen. „Bei Diabetes ist der Expertenaustausch über Fachrichtungen hinweg unerlässlich – hier profitieren wir von der gelebten, interdisziplinären Zusammenarbeit am RBK“, betont Schmidt.

Ernährung, Bewegung und Überwachung

Jeder Betroffene kann auch selbst zu einer Verbesserung seines Diabetes beitragen: Zum Beispiel durch eine ausgewogene Ernährung. Sie kann den Blutzuckerspiegel stabil halten. Die Menge und Art der Kohlenhydrate in der Ernährung können beispielsweise den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Daher sind komplexe Kohlenhydrate und ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Haferflocken oder Hülsenfrüchte empfehlenswert. Auch den glykämischen Index (GI) von Lebensmittel zu kennen, kann helfen. Denn: Nahrung mit einem niedrigen GI erhöhen den Blutzuckerspiegel langsamer und sind daher vorteilhaft.

Eine Diabetesberatung von Experten ist die Basis für den eigenen Plan.

Ganzheitliche Behandlung von Diabetes am RBK

Körperliche Aktivitäten sind ein weiterer, wichtiger Bestandteil der Eigenfürsorge. Bewegung hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken, das Gewicht zu kontrollieren und die Insulinsensitivität zu verbessern. Die Experten des RBK empfehlen daher mindestens 150 Minuten moderate, aerobe Aktivität pro Woche, wie Gehen, Schwimmen oder Radfahren.

Die regelmäßige Überwachung des Blutzuckerspiegels ist der dritte Baustein: Moderne Blutzuckermessgeräte und kontinuierliche Glukosemesssysteme erleichtern die Selbstüberwachung und ermöglichen eine bessere Kontrolle zu Hause. Damit kann jeder Betroffene die Wirksamkeit der eigenen Maßnahmen erkennen und vom Arzt Anpassungen vornehmen lassen.

Die Behandlung von Diabetes erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der medikamentöse Therapie, Ernährungsumstellung, körperliche Aktivität und regelmäßige Überwachung umfasst. Mit der richtigen Behandlung und Lebensweise können Menschen mit Diabetes ein gesundes und aktives Leben führen. Es ist wichtig, sich regelmäßig mit dem behandelnden Arzt abzustimmen und individuell angepasste Behandlungspläne zu entwickeln.